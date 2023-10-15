ختام الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

يختتم ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، فعاليات دورته الثامنة التي أقيمت تحت شعار "الخط والنصر"، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البوسعيدي، قطاع العلاقات الثقافية، قطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية، وذلك في السابعة مساء غد الإثنين 16 أكتوبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل حفل ختام ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الصندوق، أن الملتقى هذا العام يقام تحت شعار (الخط والنصر) بمناسبة تزامن فعاليات الملتقى مع اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ومن جانبه صرح الكاتب الصحفي محمد بغدادي قوميسير عام ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي بأن فعاليات الختام تضم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الحرب والنصر" ضمن سلسلة تجليات الخط العربي، يعقبه تكريم اسم صاحب الدورة الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن ثم المكرمين: الفنان الجزائري نور الدين كور ــ الفنان المصري عصام عبد الفتاح ــ الفنان محمد طوسون (مصر) ــ الفنان العراقي مثني العبيدي ــ وضيوف الشرف: الفنانة سميرة الريامية من سلطنة عمان، الفنان عبد السلام الريحاني من المغرب ، الفنان عصام ندا ( مصر).

كما يضم حفل ختام ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، تكريم لجان الملتقى، يعقب ذلك إعلان جوائز الملتقي والتي تتضمن جوائز: الاتجاه الأصيل "ثلاثة مراكز"، "الاتجاهات الخطية الحديثة"، "الطباعة الرقمية"، "الزخرفة والتذهيب"، بالإضافة إلى "جائزة الخطاط الكبير خضير البوسعيدي"، كما تشارك الفنانة ريم عز الدين بعدد من الأغاني الوطنية.

يشار إلي أنه قد شارك في ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، 172 ضيف وفنان مصري وأجنبي، من بينهم ١٥٢فنانًا مصرياَ، 20 فنانًا أجنبياَ مشاركا من: إيطاليا، السعودية، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، تايلاند، أفغانستان، الهند، سوريا، الأردن، الصين، بنجلاديش، أوزبكستان، وإندونيسيا، كما شارك بالملتقي: مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الاسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وتحمل الدورة هذا العام اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن.