نظام وموعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024 الأندية المتأهلة

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والأندية المتأهلة، بعدما أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالتشاميبونزليج.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

واكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أسدل الستار، أمس الأربعاء، على منافسات دور المجموعات بالمسابقة، والتي شهدت نتائج جيدة، أبرزها تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور ثمن النهائي من التشامبيونزليج.

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن يكون موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024، يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة "نيون" السويسرية.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024

وستُذاع قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports News المفتوحة.

الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024

• المجموعة الأولى:

- بايرن ميونخ الألماني المتصدر

- كوبنهاجن الدنماركي الوصيف

• المجموعة الثانية

- أرسنال الإنجليزي المتصدر

- آيندهوفن الهولندي الوصيف

• المجموعة الثالثة

- ريال مدريد الإسباني المتصدر

- نابولي الإيطالي الوصيف

• المجموعة الرابعة

- ريال سوسيداد الإسباني المتصدر

- إنتر ميلان الإيطالي الوصيف

• المجموعة الخامسة

- أتلتيكو مدريد الإسباني المتصدر

- لاتسيو الإيطالي الوصيف

• المجموعة السادسة

- بروسيا دورتموند الألماني المتصدر

- باريس سان جيرمان الفرنسي الوصيف

• المجموعة السابعة

- مانشستر سيتي الإنجليزي المتصدر

- لايبزيج الألماني الوصيف

• المجموعة الثامنة

- برشلونة الإسباني المتصدر

- بورتو البرتغالي الوصيف

مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

مباريات الذهاب: تُقام أحد أيام 13 أو 14، 20 أو 21 فبراير 2024.

مباريات الإياب: تُقام أحد أيام 5 أو 6، 12 أو 13 مارس 2024.

طريقة إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

- يتم تصنيف الفِرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024 إلى فئتين في وعائين، الوعاء الأول يضم الأندية أصحاب الصدارة، والوعاء الثاني يضم الأندية أصحاب الوصافة.

- يواجه متصدر كل مجموعة وصيفًا من مجموعة أخرى.

- تجنب مواجهة فريقين من نفس المجموعة في دور الـ 16.

- تجنب وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

- إقامة مباريات الذهاب على ملعب الأندية صاحبة الوصافة، بينما تُقام مباريات الإياب على ملعب المتصدر.