الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يلتحق بركب المتأهلين لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بتعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة بدور المجموعات.

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بروسيا دورتموند ضمن لقاءات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكاد كيليان مبابي أن يسجل هدفًا لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 17، عندما تلقى تمريرة طولية من لوكاس هيرنانديز، ليراوغ كوبل حارس الفريق الألماني، ويسدد الكرة، لكن نيكلاس زوله شتت الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 20، تصدى القائم الأيمن لتسديدة برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان.

وتمكن كريم أديمي من تسجيل هدف التقدم لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 51، حيث قام رامي سبعيني بمجهود رائع لقطع الكرة من ماركينيوس، لتصل لـ فولكروج الذي راوغ زائير إيمري، ليمررها لمسجل الهدف الذي وضعها في شباك دوناروما.

وأدرك وارن زائير إيمري التعادل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 56، بتسديدة قوية من متابعة للهجمة التي بدأها كيليان مبابي من الجهة اليسرى.

وسجل كيليان مبابي هدفًا لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 76، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

التعادل كان كفيلًا للفريق الباريسي للتأهل في ظل خسارة نيوكاسل أمام ميلان، ليحجز رفاق مبابي بطاقة العبور.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 8 نقاط في المركز الثاني، ورصيد بوروسيا دورتموند لـ 11 نقطة في المركز الأول.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ميلان سكرينيار، لوكاس هيرنانديز.

وسط الملعب: زايري إيمري، فيتينيا، كانج إن لي.

الهجوم: راندال كولو مواني، كيليان مبابي، باركولا.

تشكيل بروسيا دورتموند لمباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا 

في حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: ماريوس ولف، ماتس هوميلز، نيكولاس سوله، رامي بن سبعيني.

وسط الملعب: صالح أوزجان، كريم أدايمي، ماركو رويس.

الهجوم: يوليان براندت، نيكولاس فولكروج، جيمي بينو جيتنز
 

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