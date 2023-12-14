ميلان يقلب تأخره إلى انتصار مثير على نيوكاسل ويذهب إلى الدوري الأوروبى

حقق فريق إي سي ميلان فوزًا مثيرًا على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم البرازيلي جويلينتون لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 33 قبل أن يدرك كريستيان بوليسيتش التعادل في الدقيقة 59، وسجل صامويل تشوكويزي الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 84.

ارتفع رصيد ميلان عند 8 نقاط ليأتي في المركز الثالث خلف بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان ويتجه للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وودع نيوكاسل المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بعد تذيله المجموعة برصيد 5 نقاط.

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أحداث الشوط الأول

فريق نيوكاسل يونايتد استهل المباراة بضغط قوي من الدقائق الأولى، وشهدت الدقيقة الرابعة عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع فيكايو توموري بتشتيت غير متقن لكن الكرة وصلت بالنهاية للحارس مايك مينيان.

في الدقيقة السادسة، تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لنيوكاسل يونايتد عن طريق كيران تريبيير بتسديدة مباشرة مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وشهدت الدقيقة الثالثة عشر، تسديدة قوية عن طريق جويلينتون لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من جسد أحد المدافعين وانتهت معها الخطورة.

وسدد كريستيان بوليسيتش كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد نسبيًا أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 19، تسديدة قوية عن طريق فابيان شاير لاعب نيوكاسل يونايتد من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون خطورة أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 21، هدف محقق ضائع لنيوكاسل يونايتد بعد مجهود فردي عن طريق جويلينتون في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى أنهاه بتمريرة عرضية أرضية تجاه زميله ميجيل ألميرون المواجه تماما للشباك الخالية لكن المدافع فيكايو توموري تدخل باللحظة المناسبة تماما ونجح في ابعاد الكرة.

في الدقيقة 24 تسديدة خطيرة لميلان عن طريق رافائيل لياو من داخل يمين منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحارس مارتين دوبرافكا.

محاولة هجومية لنيوكاسل يونايتد بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ميجيل ألميرون برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس مايك مينيان بسهولة.

ونجح نيوكاسل في التقدم في الدقيقة 33 عن طريق جويلاينتون بعد هجمة منظمة من لاعبي نيوكاسل يونايتد بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها جويلينتون بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

في الدقيقة 41 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب رافائيل لياو لاعب ميلان نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على وجه ميجيل ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد.

أحداث الشوط الثاني

تسديدة عن طريق كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مايك مينيان بثبات.

في الدقيقة 51، تسديدة عن طريق أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وسدد كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مايك مينيان بثبات.

وجاء هدف التعادل لصالح ميلان في الدقيقة 59 بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء تمكن لاعبي ميلان أمام المرمى من السيطرة عليها بمجموعة من التمريرات أنهاها كريستيان بوليسيتش بتسديدة سكنت الشباك.

في الدقيقة 68 تسديدة عن طريق أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس مايك مينيان.

تسديدة خطيرة لنيوكاسل يونايتد عن طريق برونو جيمارايش من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مايك مينيان بصعوبة شديدة، ثم ارتدت من العارضية العلوية للمرمى.

في الدقيقة 79 هدف محقق ضائع لميلان عن طريق رافائيل لياو المنفرد تمامًا بالمرمى من داخل منطقة الجزاء، حيث سدد كرة أرضية قوية ارتدت من القائم الأيمن للمرمى.

وسجل صامويل تشوكويزي الهدف الثاني لصالح ميلان من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى على يمين الحارس في الدقيقة 84.