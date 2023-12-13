الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيرو يقود هجوم الروسونيري.. تشكيل نيوكاسل يونايتد وميلان في دوري الأبطال

أوليفيه جيرو مهاجم
أوليفيه جيرو مهاجم ميلان

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي التشكيل الرسمي لكل فريق في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتعثر باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند على أمل انتزاع البطاقة الثانية المؤهلة للدور ثمن النهائي من البطولة.

ويتطلع نيوكاسل لتحقيق الانتصار من أجل قطع خطوة مهمة ناحية التأهل لدور الـ 16 في انتظار مباراة بروسيا دروتموند وباريس سان جيرمان في نفس التوقيت، بينما وهو نفس الهدف الذي يتجه نحوه فريق ميلان، صاحب نفس الرصيد.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 5 نقاط متفوقًا على ميلان بفارق الأهداف، بينما يتصدر دورتموند المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويفتقد نيوكاسل في مباراة اليوم لخدمات كل من "إليوت أنديرسون، هارفي بارنيس، سفين بوتمان، دان بيرن، خافيير مانكويلو، جاكوب مورفي، نيك بوب، مات تارجيت، جو ويلوك" للإصابة.

بينما يغيب عن ميلان في مباراة اليوم كل من: "ماتيا كالدارا، بيير كالولو، سيمون كير، نواه أوكافور، ماركو بيليجرينو، ماركو سبورتيلو، ماليك ثياو".

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تشكيل مباراة نيوكاسل يونايتد وميلان

جاء تشكيل نيوكاسل يونايتد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: تينو ليفرامينتو - فابيان تشار - جمال لاسيليس - كيران تريبير

خط الوسط: جويلاينتون كاسيو - برونو كيماريش - لويس مايلي

خط الهجوم: أنتوني جوردون - كالوم ويلسون - ميجيل ألميرون

أما تشكيل ميلان فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز - فلورينزي

خط الوسط: تياني ريندرز - يونس موسى - روبن تشيك - رافائيل لياو - كريستيان بوليسيتش

خط الهجوم: أوليفيه جيرو 

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