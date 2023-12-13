مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح أهداف زيارات المسئولين الأمريكيين لإسرائيل

قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى إسرائيل، لا تختلف كثيرًا عن زيارات المسئولين الأمريكيين السابقة للقطاع منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف “جبر” خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل هذه الزيارات إلى إسرائيل كانت تهدف إلى التأكيد على مجموعة ضوابط أمريكية أولها توخي الحذر عند استهداف المناطق السكنية وكذلك الحذر من استهداف المدنيين وتقليل عدد الضحايا.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذا الموضوع صعدته الولايات المتحدة أكثر من مرة في حديث مع المسئولين الإسرائيليين بعد أن كان حديث الغرف المغلقة بات الآن حديثا علنيًا، ولا تستحي الولايات المتحدة أن تتحدث عنه وتسدي النصائح إلى إسرائيل في هذا الصدد.

وأوضح أن التنسيق أيضًا سيكون عن عملية الإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة، وربما يتطلب عقد هدنة جديدة، مؤكدًا أن هناك حديثا عن محاولات أمريكية لإعادة أحياء مسار الهدنة وتوقف القتال بشكل مؤقت بين الطرفين عن طريق الوسطاء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المفاوضات متوقفة ولكن هناك محاولات لإعادة إحيائها مرة أخرى، وهناك ضغوط دولية تُمارس على إسرائيل لوقف الحرب وتسهيل دخول مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.