الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: لا يمكننا أن نُقيم كل غارة جوية تقوم بها إسرائيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض أنه لا يمكن أن يقيم كل غارة جوية تقوم بها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر عن مخاوفه بشأن تزايد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة؛ وذلك بحسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح البيت الأبيض أنه سيواصل حث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة، متوقعًا أن تتطرق زيارة مستشار الأمن القومي لإسرائيل إلى مسألة تزايد الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

البيت الأبيض غارة جوية القصف الإسرائيلى غزة الفلسطينيين

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