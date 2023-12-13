البيت الأبيض: لا يمكننا أن نُقيم كل غارة جوية تقوم بها إسرائيل

أكد البيت الأبيض أنه لا يمكن أن يقيم كل غارة جوية تقوم بها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر عن مخاوفه بشأن تزايد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة؛ وذلك بحسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح البيت الأبيض أنه سيواصل حث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة، متوقعًا أن تتطرق زيارة مستشار الأمن القومي لإسرائيل إلى مسألة تزايد الضحايا المدنيين الفلسطينيين.