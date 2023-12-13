الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تعتقل حارسين للمسجد الأقصى وتصيب شابًا وفتاة فى جنين بالرصاص

جنود الاحتلال فى
جنود الاحتلال فى ساحة المسجد الأقصي

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حارسين للمسجد الأقصى المبارك، واقتحمت بلدتي العيسوية وسلوان.

وأفادت الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن قوات شرطة الاحتلال اعتقلت اثنين من حراس المسجد الأقصى هما إيهاب شحادة ومحمود الصفدي من المسجد، واقتادتهما إلى مركز شرطة إلياهو بالبلدة القديمة، بحجة أنهما أوقفا سائحا يرتدي لباس المتدينين اليهود.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل إمام مسجد بلدة العيسوية، المعتقل جمال مصطفى، وعبثت بمحتوياته.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أحد المواطنين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

في اليوم الثاني علي التوالي.. إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

ومساء اليوم، أصيب شاب وفتاة بالرصاص الحي في الرأس والصدر،، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس، وفتاة في الصدر، جرى نقلهما إلى المستشفى.

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وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه قدمت الإسعاف الأولي أيضا لإصابتين بشظايا رصاص حي في الجزء العلوي من الجسد، في مخيم جنين، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شابين من مخيم جنين، مما أدى لإصابتهما برضوض وكدمات، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما أصيب طفلة برصاصة في قدمها.

وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل أحد المواطنين، بعد إطلاق قذيفة أنيرجا تجاهه، مما أدى الى تدميره بالكامل.

وسبق، وأكدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم، أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تُعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

الإحتلال الإسرائيلي الأقصي سلوان العيسوية جنين

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