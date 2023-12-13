سرايا القدس "تصطاد" 5 جنود إسرائيليين غرب غزة

قالت سرايا القدس، الأربعاء، إنها هاجمت قوة إسرائيلية من 5 جنود في غرب غزة، وحققت إصابات مباشرة، وذلك في ظل رشقة صاروخية جديدة تجاه مدينة أسدود ومستوطنات غلاف غزة.

جاء ذلك بعد ساعات من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، حيث تمت الموافقة على القرار بأغلبية 153 عضوًا، مقابل 10 أصوات وامتناع 23.

وصوّتت الولايات المتحدة وإسرائيل و8 دول أخرى بما في ذلك النمسا وجواتيمالا وليبيريا ضد القرار.

وبدت الولايات المتحدة معزولة على نحو متزايد على الساحة العالمية بعد التصويت على وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، الذي سلط الضوء على الإجماع المتزايد في مختلف أنحاء العالم على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر.