الأونروا: قدرتنا لتقديم الخدمات داخل غزة على وشك الانهيار

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن قدراتها على تقديم الخدمات داخل قطاع غزة على وشك الانهيار، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، قال كاظم أبوخلف، الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، إن الأونروا والصحة العالمية، منظمتان مرموقتان وهناك إجماع على خدماتهما، ولا يوجد داع للتشكيك من الجانب الإسرائيلي في قوافلهم الإنسانية، وبالتالي عملية التفتيش ليست إلا معوقات لدخول المساعدات لمن يحتاجون إليها.