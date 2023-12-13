الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأونروا: قدرتنا لتقديم الخدمات داخل غزة على وشك الانهيار

الأونروا
الأونروا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن قدراتها على تقديم الخدمات داخل قطاع غزة على وشك الانهيار، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، قال كاظم أبوخلف، الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، إن الأونروا والصحة العالمية، منظمتان مرموقتان وهناك إجماع على خدماتهما، ولا يوجد داع للتشكيك من الجانب الإسرائيلي في قوافلهم الإنسانية، وبالتالي عملية التفتيش ليست إلا معوقات لدخول المساعدات لمن يحتاجون إليها.

 

القاهرة الإخبارية الأونروا قطاع غزة الانهيار

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": أنباء عن استهداف الحوثيين بارجة أمريكية وناقلة نفط بالبحر الأحمر

ما هى ضوابط وإجراءات فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية؟.. عمرو خليل يوضح

عمرو خليل: المصريون سطروا مشاهد تاريخية بالانتخابات الرئاسية

الحرب فى غزة وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية فى مصر.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

عادل حمودة لـ"القاهرة الإخبارية": إحساس الناخبين بالأمن توافر فى الانتخابات الرئاسية

عادل حمودة: الحوار الوطنى له دور مهم فى ارتفاع نسب الإقبال بالانتخابات الرئاسية

البنتاجون: سنتخذ خطوات تجاه أى تهديد فى البحر الأحمر

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال بدأ ضخ مياه البحر فى أنفاق حماس بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

التحقيق فى مشاجرة بوسى وطليقها هشام ربيع داخل فندق بالتجمع

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك