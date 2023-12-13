جيش الاحتلال: استهدفنا منشأة لتصنيع المتفجرات فى جنين

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ عملية في جنين استهدفت منشأة لتصنيع المتفجرات أمس الثلاثاء.

وقال الاحتلال إن العملية في المدينة بالضفة الغربية كشفت عن “عبوات ناسفة مزروعة تحت الطرق لمهاجمة قوات الأمن” التي ضبطت فيما بعد أسلحة وذخائر والمزيد من المتفجرات.

وجاءت هذه التصريحات، التي أوردتها وكالة فرانس برس، في الوقت الذي قال فيه مسئولو صحة فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين في جنين أمس الثلاثاء.

بيان جيش الاحتلال



وقال بيان عسكري إسرائيلي عن عمليته: حددت القوات وفككت منشأة لتصنيع المتفجرات الجاهزة للاستخدام وعثرت على آبار نفق تحت الأرض وغرفة مراقبة للمراقبة.

هذا الصباح، حددت طائرات دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي خلية إرهابية تقوم بإلقاء عبوات ناسفة وإطلاق النار على القوات. استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية التهديد وقتلت عددًا من الإرهابيين.

وقال الجيش إنه تم اعتقال "العشرات" وأن العمليات مستمرة.

وقال مسئولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية قتلت اليوم الثلاثاء ستة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة إن خمسة أشخاص قتلوا في عملية إسرائيلية في الصباح، في حين أن السادس هو رجل أصيب برصاصة في الفخذ وتوفي لاحقا بعد أن منعته القوات الإسرائيلية من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضافت الوزارة أن فتى يبلغ من العمر 13 عامًا كان يعاني حالة طبية طارئة منفصلة توفي أيضًا بعد منعه من الوصول إلى العلاج.

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن عدد القتلى يوم الثلاثاء بلغ أربعة.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال "تواصل اقتحام مخيم جنين، وتمنع طواقم الإسعاف من الدخول للتعامل مع الحالات الطبية دون تنسيق مسبق".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رسالة إلى وكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة ستصر دائما على ضرورة حماية الصحفيين الذين يغطون تقاريرهم من غزة خلال الصراع بين إسرائيل وحماس.

كانت وكالة الأنباء ومجموعات إعلامية دولية أخرى قد كتبت إلى بلينكن في أواخر أكتوبر تحثه على مساعدته في حماية الصحفيين على الأرض في غزة بعد مقتل العديد منهم منذ اندلاع القتال.