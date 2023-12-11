الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات مكثفة بمحيط مستشفى الأمل

غارات
غارات

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم غارات مكثفة في محيط مستشفى الأمل بخان يونس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ونشرت "الهلال الأحمر"، عبر موقع التواصل الاجتماعي: "شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم عدة غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل في محافظة خان يونس، وتواصل القصف المدفعي في المناطق الشمالية لمقر الجمعية الذي يأوي 13 ألف نازح، بالإضافة إلى استمرار القصف وسط المدينة".

الهلال الأحمر الفلسطيني خان يونس مستشفى الأمل خانيونس

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعترض 6 صواريخ انطلقت من الأراضي اللبنانية

"القاهرة الإخبارية": 11 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف إسرائيلي لمناطق برفح والنصيرات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق 7 صواريخ من غزة تجاه مستوطنة سديروت

"القاهرة الإخبارية": سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الاوكرانية كييف

القاهرة الإخبارية: الدفاع الجوي السوري يتصدي لصواريخ إسرائيلية على محيط دمشق

"صحة غزة": 32 شهيدًا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبى خلال 24 ساعة

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات معالوت وكفار فرديم

الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود خلال المعارك فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

محمد الباز: الإقبال على المشاركة في الانتخابات يعكس حجم وعى المصريين

طوابير فى شبرا مصر أمام اللجان بثانى أيام الانتخابات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة