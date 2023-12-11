الهلال الأحمر الفلسطينى: طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات مكثفة بمحيط مستشفى الأمل

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم غارات مكثفة في محيط مستشفى الأمل بخان يونس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ونشرت "الهلال الأحمر"، عبر موقع التواصل الاجتماعي: "شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم عدة غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل في محافظة خان يونس، وتواصل القصف المدفعي في المناطق الشمالية لمقر الجمعية الذي يأوي 13 ألف نازح، بالإضافة إلى استمرار القصف وسط المدينة".