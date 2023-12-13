الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطينى: قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فى غزة ملزم للجميع

محمد فهد الشلالدة
محمد فهد الشلالدة

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد فهد الشلالدة، إن قرار الجمعية العامة لوقف إطلاق النار في غزة جاء بعد إخفاق مجلس الأمن في القيام بمهامه، لافتا إلى أن فشل مجلس الأمن في القيام بمسئولياته يمثل إخفاقا للمجتمع الدولي.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يلزم المجتمع الدولي للعمل من أجل مواجهة انتهاكات إسرائيل.

وأردف: "قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ملزم للجميع ويتماشى مع المواد الأساسية للمنظمة الدولية، والمطلوب أن يكون مجلس الأمن مساندا لقرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار في غزة".

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة

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