الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس البرلمان العربى لـ"القاهرة الإخبارية": نجاح الانتخابات الرئاسية مرحلة مهمة فى تاريخ الشعب المصرى

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشعب المصري بمناسبة انتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة، واصفا إياها بأنها كانت بمثابة عرس ديمقراطي، وتمثل مرحلة جديدة ومهمة من مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، خلال تصريح خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، بسير عملية الانتخابات، التي جرت على مدار ثلاثة أيام، مؤكدا أنها اتسمت بالحيادية والنزاهة والإقبال غير المسبوق من قبل الناخبين.

وأوضح أن الشعب المصري دائما يلبي نداء الوطن، وظهر ذلك في نسبة المشاركة الكثيفة، مؤكدا: “نحن دائما نقف مع مصر في كل اللحظات المهمة”.

وترأس العسومي متابعة البرلمان العربي لانتخابات الرئاسة، بأكبر وفد في تاريخه، موضحا أن "الوفد" قام بزيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية في عددٍ من المحافظات المصرية، بهدف تكوين رؤية شاملة ودقيقة عن سير العملية الانتخابية.

القاهرة الإخبارية الانتخابات البرلمان العربي الشعب المصري الوطن

مواد متعلقة

ما هى ضوابط وإجراءات فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية؟.. عمرو خليل يوضح

عمرو خليل: المصريون سطروا مشاهد تاريخية بالانتخابات الرئاسية

الحرب فى غزة وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية فى مصر.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

عادل حمودة لـ"القاهرة الإخبارية": إحساس الناخبين بالأمن توافر فى الانتخابات الرئاسية

عادل حمودة: الحوار الوطنى له دور مهم فى ارتفاع نسب الإقبال بالانتخابات الرئاسية

البنتاجون: سنتخذ خطوات تجاه أى تهديد فى البحر الأحمر

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال بدأ ضخ مياه البحر فى أنفاق حماس بغزة

الصحة العالمية: قلقون إزاء تقارير عن مداهمة مستشفى كمال عدوان فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

التحقيق فى مشاجرة بوسى وطليقها هشام ربيع داخل فندق بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك