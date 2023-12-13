رئيس البرلمان العربى لـ"القاهرة الإخبارية": نجاح الانتخابات الرئاسية مرحلة مهمة فى تاريخ الشعب المصرى

هنأ عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشعب المصري بمناسبة انتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة، واصفا إياها بأنها كانت بمثابة عرس ديمقراطي، وتمثل مرحلة جديدة ومهمة من مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، خلال تصريح خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، بسير عملية الانتخابات، التي جرت على مدار ثلاثة أيام، مؤكدا أنها اتسمت بالحيادية والنزاهة والإقبال غير المسبوق من قبل الناخبين.

وأوضح أن الشعب المصري دائما يلبي نداء الوطن، وظهر ذلك في نسبة المشاركة الكثيفة، مؤكدا: “نحن دائما نقف مع مصر في كل اللحظات المهمة”.

وترأس العسومي متابعة البرلمان العربي لانتخابات الرئاسة، بأكبر وفد في تاريخه، موضحا أن "الوفد" قام بزيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية في عددٍ من المحافظات المصرية، بهدف تكوين رؤية شاملة ودقيقة عن سير العملية الانتخابية.