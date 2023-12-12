الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما هي ضوابط وإجراءات فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية؟.. عمرو خليل يوضح

عمرو خليل
عمرو خليل

استعرض الإعلامي عمرو خليل، ضوابط وإجراءات فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة المصرية، حيث انتهى المصريون رسميًا من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبين في الاستحقاق الدستوري عبر أكثر من أحد عشر لجنة انتخابية.  

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه نص المادة (٢٨) الثامنة والعشرون من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وأشار عمرو خليل، إلى أنه يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور المتواجدين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

وتابع: "تُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

واختتم: تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة النهائية بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

القاهرة الإخبارية انتخابات الرئاسة المصرية المصريون التصويت 4 مرشحين الاستحقاق الدستوري

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