برلمانى: احتشاد المصريين أمام لجان الاقتراع كان ردًا للجميل

أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط بمجهود نواب وقيادات حزب مستقبل وطن، بالمشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن مشاهد حشود الناخبين أمام لجان الاقتراع نجحت فى توصيل الرسالة للعالم، حيث ظهر الشعب المصرى بوطنيته المعهودة ومعدنه الأصيل، وبرزت قوته وإصراره، على استكمال مواجهة التحديات والمؤامرات، التى تحاك ضد الوطن، بوقوفه بجانبه عندما سمع النداء، مما جعل وسائل الإعلام العالمية تقوم بتسليط الضوء، على مشاركة المصريين بكثافة فى الانتخابات، وإظهار هذا المشهد الحضارى للعالم كله.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن احتشاد المصريين أمام لجان الانتخابات كان ردًا للجميل للدولة المصرية، التي تحمل على عاتقها مسئولية تحقيق التنمية الشاملة، وعرفانًا بالدور التاريخى للقيادة السياسية، مؤكدًا أن المصريين أظهروا معدنهم الأصيل في ذلك الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية.