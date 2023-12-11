عمليات الوطنية للانتخابات: انتهاء تصويت اليوم الثاني واستمراره حتى آخر ناخب

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا، مساء الإثنين، للإعلان عن انتهاء التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية.

قال بنداري إن اللجان مستمرة في العمل حتى تصويت اخر ناخب متواجد بها، وبعد ذلك يتم غلق اللجان واتباع الإجراءات القانونية لغلق الصناديق ووضعها في غرفة تحت حراسة مشددة.

وأجرى بنداري عبر تقنية الفيديو كونفرانس اتصالاً مع رؤساء اللجان العامة على مستوى الجمهورية للتأكد من انتهاء اليوم الثاني في الانتخابات مع التأكد السماح لجميع الناخبين المتواجدين داخل اللجان بالتصويت حتى آخر ناخب.

وقال المستشار بنداري، مازلت بعض اللجان في قنا والبحيرة بها بعض الناخبين وسيتم السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم.

وأكد بنداري علي رؤساء اللجان، خلال الاتصال بالفيديو كونفرانس، السماح للمواطنين المنتهية بطاقاتهم الإدلاء بأصواتهم في اللجان وفقا للقانون.

شهدت بعض اللجان بالمحافظات وجود كثافات داخل حرم اللجان، خاصة منطقة الساحل ووجهت الهيئة السماح للجميع بالإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.