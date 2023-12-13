الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منسق فريق المتابعين الدوليين: نجحنا في مهمتنا ولم نرصد أية خروقات بالانتخابات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد علاء شلبي، منسق فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان لمجريات الانتخابات الرئاسية المصرية، نجاح مهمة متابعة مجريات الجولة الأولى للانتخابات، مشيرًا إلى أن الفريق تابع عينة حضرية وريفية في 14 محافظة من بين 15 محافظة تناولتها خطة الفريق الأولية.

وقال منسق الفريق - في بيان اليوم الأربعاء - إن الفرق تمكنت من متابعة 243 لجنة فرعية في 51 لجنة عامة في نطاق 14 محافظة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا، ويعكس حرص أعضاء الفريق على زيارة أكبر عدد ممكن من مقار الاقتراع واللجان الفرعية، وضمان التنوع.

وأضاف أنه تم اختيار هذه العينة من خلال التخطيط باختيار المناطق الجغرافية ذات التعبير المتنوع وبين الاختيار العشوائي لمقار الاقتراع، بحيث تشمل مناطق حضرية ومناطق ريفية في المناطق المستهدفة.

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وأكد ارتياح الفريق بصفة عامة للمجريات، وأنه في حدود العينة المقررة توصل إلى أنه لا توجد خروقات ذات شأن أو ذات طابع مؤسسي بحيث يمكن أن تؤثر على سلامة مجريات العملية الانتخابية ونزاهتها الكلية، وقال "إن غالبية الملاحظات ذات طبيعة إجرائية وكان يمكن تلافيها مسبقًا أو معالجتها في مدى زمني مناسب".

وأوضح تفهم الفريق لضخامة عدد الناخبين المسجلين، مؤكدًا اطمئنانه لنهوض الهيئة الوطنية للانتخابات بواجباتها وبسطها لكامل ولايتها على جوانب العملية الانتخابية وممارستها لاستقلاليتها التي تنعم بها بموجب الدستور، فضلًا عما لمسه الفريق من الثقة والطمأنينة العامة بين المواطنين للإشراف القضائي على الانتخابات.

ولفت إلى أن 38 عضوًا من قيادات حركة حقوق الإنسان والخبراء بمجال الانتخابات من 16 جنسية عربية وأوروبية قد حرصوا على متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر؛ تقديرًا لأهمية استدامة المسار الديمقراطي وانعكاساته الإيجابية على تماسك البلدان العربية، وتوفير مقومات لجذب المنطقة للأمام في مواجهة الاضطراب الإقليمي الذي يجر المنطقة إلى الخلف، وتفاقم العدوان الإسرائيلي الراهن على المدنيين الفلسطينيين وما يرافقه من مخاطر على أمن واستقرار المنطقة برمتها وأمن وسلامة البلدان العربية التي تنعم بالاستقرار وبفرص التقدم.

وقدم الشكر لأعضاء الفريق على جهودهم المقدرة وتفانيهم في الاضطلاع بمسئولياتهم، ولفريق الأمانة الفنية للمنظمة الذي بذل مجهودات كبيرة في التحضير المتميز لسفر ووصول أعضاء الفريق وقيامهم بمهمتهم.
وأكد منسق الفريق تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات والسلطات المصرية على تفاعلهم الإيجابي مع نهوض فريق المتابعين الدوليين للمنظمة بمهمتهم التي تساهم مع غيرهم من المتابعين الدوليين والمحليين ومراسلي وسائل الإعلام في تعزيز شفافية ممارسة الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة التي تشكل ركنًا مهمًا من حقوق الإنسان. 

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