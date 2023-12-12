من 2005 وحتى 2023.. رحلة الانتخابات الرئاسية المصرية عبر 5 استحقاقات

شهدت مصر منذ عام 2005 خمس انتخابات رئاسية، بدأت بأول انتخابات تعددية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وانتهت بالانتخابات الحالية 2023 التي يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومرت تلك الانتخابات بالعديد من التغييرات والتعديلات الدستورية المتعلقة بشروط الترشح، حيث تم تخفيض سن الترشح بحيث لا يقل عن 40 عامًا، كما ألغي شرط حصول المرشح على تأييد أعضاء من البرلمان أو المحليات.

وأصبح الترشح حقًا دستوريًا لكل مواطن ببلوغه السن القانونية، إنما يحصل المرشح على تزكية بـ20 نائبًا برلمانيًا، أو من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

كما تم تعديل مدة الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في حين ظلت باقي شروط النزاهة والكفاءة والخبرة قائمة دون تغيير، وذلك بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2019.

وسط تلك التعديلات، تواصل مصر مسيرتها الديمقراطية في ظل انتخابات حرة ونزيهة، على الرغم مما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية وأمنية في الآونة الأخيرة، ونذكر فيما يلي نسب المشاركة والمرشحون خلال فترات عقد انتخابات رئاسية في مصر منذ عام 2005 وحتى الانتخابات الحالية 2024.

مرشحي الرئاسة 2024

المرشحون للرئاسة في 2005:

شهدت مصر في 7 سبتمبر عام 2005 أول انتخابات رئاسية تعددية بعد قرار مفاجئ من الرئيس الأسبق حسني مبارك بتعديل الدستور للسماح للمرشحين بخوض السباق الانتخابي، وبالرغم من الجدل حول مصداقية تلك الانتخابات إلا أنها اعتبرت خطوة جديدة نحو الديمقراطية في ذلك الوقت.

وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 32 مليون ناخب من إجمالي عدد السكان البالغ 75 مليون نسمة، بينما بلغت نسبة المشاركة الفعلية 23% فقط وهي نسبة متدنية.

وقد تقدم 30 مرشحًا لخوض الانتخابات إلا أنه تم استبعاد 20 مرشحًا ليتبقى 10 مرشحين فقط أبرزهم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي فاز بولاية خامسة.

وامتدت الحملة الانتخابية من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2005، في حين أشرف القضاة المصريون على سير العملية الانتخابية دون وجود مراقبين دوليين.

المرشحون للرئاسة في 2012:

في عام 2012 شهدت مصر ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها، وأول انتخابات بعد ثورة يناير 2011 الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وجرت الانتخابات على جولتين بناءً على إعلان اللجنة العليا للانتخابات، حيث أقيمت الجولة الأولى في 23 و24 مايو، بينما أُجريت جولة الإعادة في 16 و17 يونيو بعد عدم حسم النتيجة في الجولة الأولى.

وانتهت نتائج تلك الانتخابات بفوز مرشح حزب الحرية والعدالة "الإخوان المسلمون" محمد مرسي بنسبة 51.73% متفوقًا على منافسه أحمد شفيق،.

المرشحون للرئاسة في 2014:

في عام 2014 شهدت مصر ثالث انتخابات رئاسية تعددية، وثاني انتخابات بعد ثورة 2011، جاءت هذه الانتخابات تنفيذًا لخارطة طريق أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ودعت بعض القوى السياسية آنذاك لمقاطعة الانتخابات ما أدى لضعف نسبة المشاركة، وتنافس فيها كل من المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، حيث بلغ عدد الناخبين 53 مليون و591 ألف و273 مواطن.

وفي نهاية الأمر، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز السيسي بنتيجة ساحقة بلغت حوالي 97% من الأصوات ليتولى منصب رئيس الجمهورية.

المرشحون للرئاسة في 2018:

في عام 2018 شهدت مصر رابع انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخها الحديث، وكان من المفترض إجراؤها بين 8 فبراير و8 مايو 2018، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت تقديم الموعد ليبدأ استقبال طلبات الترشح في 20 يناير.

وبعد انتهاء فترة تقديم الطلبات والبت في التظلمات، تبقى مرشحان فقط في سباق الرئاسة وهما الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي والمرشح المستقل موسى مصطفى، وبلغ عدد الناخبين وقتها 59 مليون و78 ألف و138 مواطن، ونسبة المشاركة 41.05%.

وفي النهاية أعلنت النتائج الرسمية فوز السيسي بولاية ثانية بحصوله على نسبة 97% من أصوات الناخبين.

الانتخابات الحالية الجارية حاليًا:

وأخيرًا تعقد الانتخابات الحالية، التي يتنافس على مقعد الرئاسة فيها 4 مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر وعبدالسند يمامة، وفتحت اللجان أبوابها في اليوم الأول لها بالأمس، وتستمر العملية الانتخابية لمدة 3 أيام، تنتهي غدًا، الثلاثاء، 13 ديسمبرن بينما انتهت انتخابات المصريين في الخارج في أيام 1،2 و3 ديسمبر الجاري.

وفيما يلي عقدنا مقارنة بين المرشحين الأريعة من حيث نسب التزكية لهم من أعضاء مجلس النواب المصري، والتي اكتسح فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بـ424 تزكية.