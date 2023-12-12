برلمانيات: حضور مشرف للمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024

ضربت المرأة المصرية المثل على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، من خلال مواصلتها دعوة المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، بالإضافة إلى التطوع لتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم في العملية الانتخابية.



قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، من المؤكد ان مشاركة النساء المصريات في الانتخابات الرئاسية 2024، يشير إلى تزايد واقبال منقطع النظير، يصل بنا الى القول بان النساء المصريات حريصه على حصولها على حقها الدستوري في مشاركة النساء، وهذا يظهر واضحا في تدفق النساء إلى الجان الانتخابات، من اجل المشاركة في الادلاء باصواتهن، حتى في المناطق الحدودية من حلايب وشلاتين حتى مرسي علم.

من جهتها، أشارت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب إلى ان قدمت المرأة المصرية كعادتها ملحمة وطنية علي مدار ثلاث ايام من انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، في رسالة توضح حرصها على المشاركة في هذه الاستحقاق الوطني الهام وحرص على سلامة الوطن في ظل التحديات التي تواجه الوطن.

وتابعت: تواجد عظيمات مصر من الساعات الأولي وقبل فتح اللجان وعلي مستوي الأسرة. اصطحبت الاطفال معها تكريسا لتوعية النشئ. واعداد اجيال علي مستوي كبير من الوعي قادرين على مباشرة حقوقهم السياسية



يذكر أن حق المرأة فى التصويت الانتخابى مر عبر التاريخ الدستورى مر بمراحل متطورة عانت فيها المرأة عمومًا بكافة الدول فى الحصول على حقها فى التصويت وكانت المرأة المصرية حاضرة فى قلب الحدث العالمى.

فمصر سبقت جميع البلدان العربية بشأن حق المرأة المصرية فى التصويت مر بمراحل تطور منذ قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو 1883 الذى كان يقصره على كل مصري، وفى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 قصره على كل مصرى من الذكور، وهكذا أيضًا فى قانون رقم 4 لسنة 1924 واستمر الوضع فى ظل دستور 1930، ثم صدر قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، ثم اُلغى هذا الدستور فى نوفمبر 1934 وإعادة قانون الانتخاب القديم رقم 11 لسنة 1923 ثم صدر قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 مقررًا مبدأ الاقتراع العام المباشر دون السماح للمرأة بحق التصويت، وظلت المرأة المصرية تناضل كمثيلاتها الأوروبية للحصول على حقها فى التصويت الانتخابى.



الانتخابات الرئاسية 2024



وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.