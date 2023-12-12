الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برلمانيات: حضور مشرف للمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ضربت المرأة المصرية المثل على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، من خلال مواصلتها دعوة المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، بالإضافة إلى التطوع لتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم في العملية الانتخابية.


قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، من المؤكد  ان مشاركة النساء المصريات في الانتخابات الرئاسية  2024، يشير إلى  تزايد واقبال منقطع النظير، يصل بنا الى القول بان النساء المصريات حريصه على حصولها على حقها الدستوري في مشاركة النساء، وهذا يظهر واضحا في تدفق النساء إلى الجان الانتخابات، من اجل المشاركة في الادلاء باصواتهن، حتى في المناطق الحدودية  من حلايب وشلاتين حتى مرسي علم.

من جهتها، أشارت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب إلى ان  قدمت المرأة المصرية كعادتها ملحمة وطنية علي مدار ثلاث ايام من انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، في رسالة توضح حرصها على المشاركة في هذه الاستحقاق الوطني الهام وحرص على سلامة الوطن في ظل التحديات التي تواجه الوطن.

وتابعت: تواجد عظيمات مصر من الساعات الأولي وقبل فتح اللجان وعلي مستوي الأسرة. اصطحبت الاطفال معها تكريسا لتوعية النشئ. واعداد اجيال علي مستوي كبير من الوعي قادرين على مباشرة حقوقهم السياسية


يذكر أن حق المرأة فى التصويت الانتخابى مر عبر التاريخ الدستورى مر بمراحل متطورة عانت فيها المرأة عمومًا بكافة الدول فى الحصول على حقها فى التصويت وكانت المرأة المصرية حاضرة فى قلب الحدث العالمى.

فمصر سبقت جميع البلدان العربية بشأن حق المرأة المصرية فى التصويت مر بمراحل تطور منذ قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو 1883 الذى كان يقصره على كل مصري، وفى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 قصره على كل مصرى من الذكور، وهكذا أيضًا فى قانون رقم 4 لسنة 1924 واستمر الوضع فى ظل دستور 1930، ثم صدر قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، ثم اُلغى هذا الدستور فى نوفمبر 1934 وإعادة قانون الانتخاب القديم رقم 11 لسنة 1923 ثم صدر قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 مقررًا مبدأ الاقتراع العام المباشر دون السماح للمرأة بحق التصويت، وظلت المرأة المصرية تناضل كمثيلاتها الأوروبية للحصول على حقها فى التصويت الانتخابى.


الانتخابات الرئاسية 2024


وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية لجان الاقتراع الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

عاجل.. انتهاء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية واستمرار التصويت لمن حضروا قبل التاسعة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عن قناعة.. الفنان خالد سرحان يعلن اسم مرشحه في انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين