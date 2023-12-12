الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بعد انتهاء التصويت داخل مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 التي استمرت على مدار ثلاثة ايام للمصريين بالداخل والخارج.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 

وكان أدى المصريون بالداخل التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 على مدار 3 أيام بداية من الأحد الموافق 10 ديسمبر إلى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر، كما أدى المصريون بالخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 بالخارج على مدار 3 ايام وهم 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، فمن المقرر أن تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 

شارك المصريون بالداخل والخارج في عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، التي يتنافس فيها أربعة مرشحين، هم:

  • الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
  • عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.
  • حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

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رموز المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 

  1. المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة.
  2. المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس.
  3. المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة.
  4. المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2023

يأتي إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2023 وانتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المُطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وذلك طبقا لـ المادة 39 قانون الانتخابات الرئاسية.

إذا لم يحصل أي من المرشحين علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في الجولة الأولي، أعيد الانتخاب بعد 7 أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة، اشترك في انتخابات الإعادة، وذلك المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية.

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