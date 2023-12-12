ناخب يصطحب أسرته في الانتخابات: "جبتهم معايا علشان يحبوا بلدهم"

حرص جمال سويلم، على اصطحاب أسرته في ثالث أيام الاتخابات الرئاسة 2024، والتي تعقد على مدار 3 أيام، بدأت من صباح الأحد الماضي وتنتهي مساء اليوم، للإدلاء بصوته في مدرسة الحسين التابعة لمنطقة الجمالية وسط حي القاهرة.

وأكد سويلم، على مشاركة أولاده الصغار في الانتخابات الرئاسية، لبثّ حب الوطن بداخلهم، وحثّهم على المشاركة الانتخابية عندما يصلون إلى السن القانونيّ: «جبتهم معايا علشان يعرفوا يعني إيه انتخابات رئاسية ويحبوا بلدهم».

وشهدت منطقة الجمالية بحي وسط القاهرة، زحامًا شديدا أمام مقر اللجان الانتخابية، منذُ الساعات الأولى من بدء التصويت الانتخابي في آخر أيام انتخابات الرئاسة 2024.

وتغلب المشاهد الاحتفالية على الأجواء أمام لجان الاقتراع في منطقة الجمالية حي وسط القاهرة وسط كثافة في الإقبال من قبل الناخبين لليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.