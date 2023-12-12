الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للانتخابات: الهيئة هى المنوط بها الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات وتحدد آلية الفرز

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عقد المستشار أحمد بنداري مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للإنتخابات، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة، منذ قليل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل سير العملية الإنتخابية منذ بدايتها وحتي الأن في حضور عدد مكثف من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
 

وعن عملية الإحصاء العددي للأصوات في اللجان العامة، أوضح المستشار أحمد بنداري، أن اللجان العامة ستتلقى نتائج الإحصاء العددي من اللجان الفرعية، ثم يتم قيد تلك الأرقام والإحصاءات عبر برنامج إلكتروني خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات تم إنشاؤه لهذا الغرض خصيصا لضمان أعلى معايير الأمان والدقة في الإحصاء العددي ومنع أي هامش خطأ محتمل.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة هي المنوطة قانونًا دون سواها بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد عرضها على مجلس إدارة الهيئة واعتمادها، منوهًا بأن الهيئة ملتزمة بموعد قانوني محدد لاستقبال طعون المرشحين على النتائج ثم يليها عملية إعلان النتائج.

وأضاف أن الهيئة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفق الجدول الزمني والذي أقرته يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري.

وثمن المستشار أحمد بنداري، التزام كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية بالضوابط التي أعلنتها الهيئة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن وجود 4 متنافسين في تلك الانتخابات، فضلًا عن نشاط الأحزاب السياسية، انعكس على كثافة الإقبال على التصويت والإدلاء بالصوت في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد بالتنسيق وتجاوب مختلف أجهزة الدولة مع طلبات توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات في سبيل إنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع شهدت كثافات غير مسبوقة في المناطق الحدودية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب مصر الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"الوطنية للانتخابات": العملية الانتخابية تنتهي 17 يناير

الوطنية للانتخابات: نفاد بطاقات الإقتراع في بعض اللجان.. ولم نتوقع حجم الإقبال

الوطنية للانتخابات: عملية الاقتراع مستمرة حتى تصويت آخر ناخب باللجان

عمليات الوطنية تتابع سير عملية التصويت في ثالث أيام الانتخابات

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" للإعلان عن تفاصيل سير العملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري: نسب الإقبال فاقت توقعات الهيئة الوطنية للانتخابات

عمليات الوطنية للانتخابات: انتهاء تصويت اليوم الثاني واستمراره حتى آخر ناخب

عمليات الوطنية للانتخابات: تلقينا شكاوى بسبب الأمطار والبطاقات المنتهية وتم حلها

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

كيف استقبل ياسين بونو خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى فى إفريقيا؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟