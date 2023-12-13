الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الرسمي بعد إعلان نتائج الفرز للمرشحين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تصدر موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الرسمي قائمة بحث واهتمام المصريين في الداخل والخارج، خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع إنتهاء مرحلة التصويت واقتراب مرحلة فرز وتجميع محاضر اللجان الفرعية على الانتهاء.

نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وحول موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة أعلنت نتائج الحصر العددي للفرز أمام مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام، بعد انتهاء أعمال فرز الأصوات وإعداد الحصر العددي للناخبين وما حصل عليه كل مرشح من أصوات بعد استبعاد الأصوات الباطلة.

ووفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة العليا للانتخابات، تبدأ مرحلة تلقى الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر 2023.

فيما تبدأ مرحلة البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج خلال يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. 

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 رسميًا يوم 18 ديسمبر الجاري، ويتم نشرها بالجريدة الرسمية.

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معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وحول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، قال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إن النسبة ستكون نتيجة تاريخية بفضل الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.

ويتنافس 4 مرشحون في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وهم: 

  • المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة.
  • المرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس.
  • المرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم.
  • والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.

نسبة النجاح في انتخابات الرئاسة

وحول نسبة النجاح في انتخابات الرئاسة، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قانون الانتخابات المصرية نص في المادة 39 على أنه إذا حصل مرشح على الأغلبية المطلبة بعدد الأصوات الصحيح يتم إعلانه رئيسًا للجمهورية.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة أعيد الانتخاب عقب مرور 7 أيام على الأقل ما بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

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