الجدول الزمنى لعملية الفرز حتى إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة رسميًا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الثلاثاء، عن انتهاء الاقتراع في التاسعة مساء في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وبدء علمية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية الجدول الزمني لعملية الفرز للأصوات حتى إعلان النتيجة رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهئية الوطنية في الجدول الزمني 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر، للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري، لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.