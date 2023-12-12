الوطنية للانتخابات توجه الشكر للناخبين

وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الشكر للمواطنين في مختلف المحافظات الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووجه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكافة القائمين على العملية الانتخابية من قضاة والجهات الأمنية وكافة المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي، أن معظم اللجان أغلقت صناديق الاقتراع وسيتم إرسال الأوراق إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المنوط بها إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.