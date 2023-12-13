لو فاتك التريند| موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا.. وكيف يتعامل بايدن مع إسرائيل بشأن حرب غزة؟

تنوعت أخبار التريند اليوم الأربعاء خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار عن الانتخابات، وسياسية واقتصادية، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

خطة خاصة.. كيف يتعامل بايدن مع إسرائيل بشأن حرب غزة؟

أكد تقرير أمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتبع خطة خاصة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقناعها بالتراجع عن القصف الانتقامي من المدنيين الفلسطينين خاصة في قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تفاصيل مقتل عسكريين إضافيين من صفوف الاحتلال، أحدهما قائد في لواء يفتاح في معارك الشجاعية بغزة، كما أقر الاحتلال بصعوبة المعارك الدائرة في الشجاعية مع عناصر المقاومة الفلسطينية، للمزيد اضغط هنا.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

مع إغلاق باب التصويت بداخل اللجان الانتخابية حرص المواطنيين على معرفة موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 عبر جوجل، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت في مصر، وبدء فرز الأصوات في اللجان، للمزيد اضغط هنا.

صحيفة إسبانية: مصر تتصدى لمخططات تهجير سكان غزة.. وتواجه تصفية القضية الفلسطينية

سلطت صحيفة البايس "elpais" الإسبانية الضوء على جهود مصر المختلفة من أجل رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مؤكدة أهمية دور مصر في التمسك بالقضية الفلسطينية وعدم تصفيتها رغم ضغوط إسرائيل على القطاع والضفة الغربية، للمزيد اضغط هنا.

"التأمينات" ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بداية من يناير

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من أول يناير 2024، فى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، للمزيد اضغط هنا.

وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكيان تحذيرًا جديدًا من المخاطر المحتملة على السلامة في الولايات المتحدة، نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، للمزيد اضغط هنا.