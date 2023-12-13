الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا.. وكيف يتعامل بايدن مع إسرائيل بشأن حرب غزة؟

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند اليوم الأربعاء خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار عن الانتخابات، وسياسية واقتصادية، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

بالتعاون مع "فوتون للتصوير".. مركز جسور يُقدم ورشة للتصوير الفوتوغرافي (غدا)

 

خطة خاصة.. كيف يتعامل بايدن مع إسرائيل بشأن حرب غزة؟

أكد تقرير أمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتبع خطة خاصة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقناعها بالتراجع عن القصف الانتقامي من المدنيين الفلسطينين خاصة في قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تفاصيل مقتل عسكريين إضافيين من صفوف الاحتلال، أحدهما قائد في لواء يفتاح في معارك الشجاعية بغزة، كما أقر الاحتلال بصعوبة المعارك الدائرة في الشجاعية مع عناصر المقاومة الفلسطينية، للمزيد اضغط هنا. 

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

 

مع إغلاق باب التصويت بداخل اللجان الانتخابية حرص المواطنيين على معرفة موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 عبر جوجل، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت في مصر، وبدء فرز الأصوات في اللجان، للمزيد اضغط هنا.

صحيفة إسبانية: مصر تتصدى لمخططات تهجير سكان غزة.. وتواجه تصفية القضية الفلسطينية

 

سلطت صحيفة البايس "elpais" الإسبانية الضوء على جهود مصر المختلفة من أجل رفض تهجير الفلسطينيين من  غزة إلى سيناء، مؤكدة أهمية دور مصر في التمسك بالقضية الفلسطينية وعدم تصفيتها رغم ضغوط إسرائيل على القطاع والضفة الغربية، للمزيد اضغط هنا.

"التأمينات" ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بداية من يناير

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من أول يناير 2024، فى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، للمزيد اضغط هنا.

وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكيان تحذيرًا جديدًا من المخاطر المحتملة على السلامة في الولايات المتحدة، نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، للمزيد اضغط هنا.

لو فاتك التريند حرب غزة بايدن إسرائيل نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

لو فاتك التريند| بوتين يشكر الرئيس السيسي لمساعدته في إجلاء الروس من غزة..و8563 مدرسة تستعد لانتخابات الرئاسة

لو فاتك التريند| إيفرتون يودع مراكز الهبوط بثلاثية في نيوكاسل.. ووفاة الشقيق الأكبر لـ أحمد حلمي

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك