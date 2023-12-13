الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتعاون مع "فوتون للتصوير".. مركز جسور يُقدم ورشة للتصوير الفوتوغرافي (غدا)

مركز جسور الثقافي
مركز جسور الثقافي

يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي، ورشة عن التصوير الفوتوغرافي، وذلك غدا الخميس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة بمصر الجديدة.

 

يهدف اليوم لتعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وكيفية تصوير صورة تكوينية مناسبة، حيث يساعدنا فن التصوير بالاحتفاظ بذكريات لنا، بالإضافة لمناقشة حول بعض الأفلام واستخدامهم للتكوين، وذلك تحت إشراف محمد عبد اللطيف.

 

يذكر أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

 

مركز جسور للكنيسة الأسقفية الأسقفية الأنجليكانية الكنيسة الأسقفية التصوير الفوتوغرافي

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