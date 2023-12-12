الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مقرر "علاقات المجمع المقدس" يحث الأقباط على المشاركة بانتخابات الرئاسة

جريدة الدستور

يواصل نيافة الأنبا بيمن، مطران قوص ونقادة في قنا، ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، متابعته للعملية الانتخابية فى جميع إيبارشيات الكنيسة بمختلف المحافظات، في إطار دور لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، لتوعية الأقباط على أهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري.

وأدلى نيافته بصوته الانتخابي بدائرته، وسط مشاركة كبير من أبناء وكهنة إيبارشيته بقوص ونقادة بمحافظة قنا، وقاد مسيرة حاشدة من المسلمين والأقباط فى دائرته  بمركز قوص، إلى اللجان الانتخابية وسط تنظيم للمسيرة من قبل كشافة الكنائس التى قامت بدور كبير فى مساعدة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وعملية وترتيب التنظيم واستخراج كروت بأسماء وأرقام اللجان الانتخابية.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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