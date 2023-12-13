الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

مع إغلاق باب التصويت بداخل اللجان الانتخابية حرص المواطنيين على معرفة موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 عبر جوجل، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت في مصر، وبدء فرز الأصوات في اللجان.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة معرفة كل ما سيخص الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الخارج، يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، واستمر لمدة حوالي 3 أيام، ثم بدأت الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 واستمرت حوالي 3 أيام.

المتنافسون على الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت الانتخابات الرئاسية 2024، وجود المنافسة ما بين 4 مرشحين، وهم: 

  1. المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة.
  2. المرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس.
  3. المرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم.
  4. والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.

موعد انتهاء عملية الفرز في الانتخابات الرئاسية 

وأوضح الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن عملية الفرز ستنتهي اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، وسيتم تسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة وتكون بشأن الاعتراضات وكافة المسائل المتعلقة بعملية التصويت، وإعلان الحصر العددى لكافة الأصوات، طبقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية  لعام 2024، حيث يكون من المقرر إعلان النتيجة بيوم الاثنين المقبل الموافق 18 من ديسمبر الجارى، على أن ستُنشر فى الجريدة الرسمية.

كيف يفوز المرشح في الانتخابات الرئاسية؟

ونصت المادة (39) في قانون الانتخابات المصرية، أن يكون إعلان انتخاب رئيس الجمهورية سيكون بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة بعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل من أي من المرشحين بهذه الأغلبية أعيد الانتخاب عقب مرور 7 أيام على الأقل ما بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

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وفي حالة التساوى لمرشحان فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024، سوف تبدأ الإعادة فى الخارج وستستمر لـ3 أيام، الجمعة والسبت والأحد، 5 و6 و7 يناير 2024، فيما ستنطلق فى الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في 8 و9 و10 يناير المقبل، وسيتم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 النهائية في يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير، ونشرها بالجريدة الرسمية.

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