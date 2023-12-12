Voice of America: تصويت المصريين فى الانتخابات يمنحهم مستقبل أفضل

أبرزت شبكة فويس أوف أمريكا (Voice of America) الانتخابات الرئاسية 2024 وتوجه المصريين إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، مشيرة إلى أن الانتخابات تمنحهم فرصة لمستقبل أفضل.

أشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي استمرت 3 أيام يتنافس فيها 4 مرشحين من بينهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وسط توقعات على نطاق واسع أن يفوز الرئيس السيسي، الذي تولى هذا المنصب منذ انتخابه 2014؛ بسبب دعم المصريين للرئس السيسي.

أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي

وحسب ما أوردته Voice of America فقد سادت أجواء احتفالية في العديد من أحياء القاهرة ممن يصطفون للإدلاء بأصواتهم خارج مركز الاقتراع، حيث وقف مراقبون من عدة أحزاب سياسية في الخارج لمتابعة ما يحدث.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بصوته في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وقامت الحكومة ببناء العاصمة الجديدة خارج القاهرة، وتحاول نقل وزاراتها ومؤسساتها إليها.

وقال مدبولي إنه سعيد بالإدلاء بصوته في العاصمة المبنية حديثا، والتي كانت مجرد "حلم على الخريطة" قبل سنوات قليلة.

وقال إن المئات من الأشخاص تواجدوا خارج مركز الاقتراع بالعاصمة الجديدة، ممارسين حقهم في التصويت، مضيفا: نحن جميعا نعمل بجد لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.