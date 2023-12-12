الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأونروا: مدارس الوكالة لم تعد تتسع لمزيد من النازحين الفلسطينيين

النازحين الفلسطينيين،
النازحين الفلسطينيين،

قال كاظم أبوخلف، الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، إن مدارس الوكالة لم تعد تسع الأعداد الكبيرة من النازحين الفلسطينيين، لافتا إلى أن الوكالة تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصولها.

وأكد "أبوخلف"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات بشكل مستدام.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية تبذل الجهود لعلاج الجرحى في ظل انهيار النظام الصحي في قطاع غزة. 

 

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الأونروا الضفة غزة الإحتلال الإسرائيلي النظام الصحي

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