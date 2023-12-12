الأونروا: الإسرائيليون ليسوا بمأمن من تفشى الأوبئة.. ونحتاج لوقف فورى لإطلاق النار

قال كاظم أبوخلف، الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، إن الأونروا والصحة العالمية منظمتان مرموقتان وهناك إجماع على خدماتهما، ولا يوجد داع للتشكيك من الجانب الإسرائيلي في قوافلهما الإنسانية، وبالتالي عملية التنفتيش ليست إلا معوقات لدخول المساعدات لمن يحتاجون إليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "حتى شروط العمل الإغاثي غير متوافرة، يتم إيقاف الشاحنات، وإن دخلت فهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد الشاحنات التي كانت تدخل يوميا قبل الحرب.

وأكد أنه ليس من مصلحة أحد تفشي الأوبئة، وجنود إسرائيل ليسوا بمأمن منها، هم من يعتقلون ويعصبون أعين الشباب، مردفا: "لو تعقل المحتل الإسرائيلي قليلا لأدرك أنه ليس من مصلحته انهيار المنظومة الصحية في غزة".

وأشار إلى أن شوارع غزة تسير فيها مياه الصرف الصحي، المساعدات الطبية التي تدخل سرعان ما تنفد، وغزة أقرب لنقطة اللاعودة لانهيار النظام المدني الكامل، وليس الصحي فقط.

وختم: "وقف إطلاق النار مسألة حياة أو موت، لو توقف إطلاق النار خلال أسبوعين غير مقبول، نحتاج لوقف فوري لإطلاق النار".