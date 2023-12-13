الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

الاحتلال
الاحتلال

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تفاصيل مقتل عسكريين إضافيين من صفوف الاحتلال، أحدهما قائد في لواء يفتاح في معارك الشجاعية بغزة، كما أقر الاحتلال بصعوبة المعارك الدائرة في الشجاعية مع عناصر المقاومة الفلسطينية

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن بيانًا مقتضبًا لجيش الاحتلال اليوم الأربعاء، أعلن فيه عن مقتل عسكريين إضافيين بينهم قائد، بعدما أقر في وقت لاحق اليوم بمقتل 8 من جنوده وضباطه، بينهم قائد كتيبة وقائدا سرية في المعارك خلال عدوانه على غزة، لترتفع حصيلة الليلة الماضية وصباح اليوم إلى 10 ضباط وجنود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن المعارك في الشجاعية دامية جدًا، ومن المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحركة المقاومة بقصف من الجو.

نيران صديقة

ووفقًا لبيانات إسرائيلية، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المُعلن إلى 444 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إن أكثر من 10 بالمئة من جنوده الذين قتلوا في قطاع غزة قضوا بنيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت حشودًا عسكرية وجنودًا إسرائيليين بقذائف الهاون في محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرقي خان يونس.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات صاروخية جديدة نحو مستوطنات غلاف غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في مدينة سديروت وبلدات نير عام وأفيفيم في غلاف غزة للمرة الثانية خلال اليوم.

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الوصول إلى القطاع

ووفقًا للجارديان، ففي حرب 2008/ 2009 في غزة، والتي استمرت ثلاثة أسابيع، منعت إسرائيل الصحفيين الدوليين من الوصول إلى القطاع حتى إعلان وقف إطلاق النار. وفي الصراعات اللاحقة في عامي 2012 و2014، سُمح للعاملين في مجال الإعلام بالدخول عبر معبر إيريز.

وحسب الصحيفة، فمنذ فوز حركة حماس في الانتخابات عام 2006، مُنع الصحفيون الإسرائيليون من دخول غزة.

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