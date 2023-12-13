خطة خاصة.. كيف يتعامل بايدن مع إسرائيل بشأن حرب غزة؟

أكد تقرير أمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتبع خطة خاصة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقناعها بالتراجع عن القصف الانتقامي من المدنيين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، فقد قال مسئول أمريكي إن بايدن يرى أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها كانت أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة.

موقف بايدن من إرسال الأسلحة لإسرائيل

وقال مسئولون أمريكيون لشبكة CNN الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها حاليًا أي خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، على الرغم من الدعوات المتزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان للولايات المتحدة لوقف تقديم الأسلحة ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة، مشيرين إلى أن بايدن يرى أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها كانت أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة.

وفي حديثه إلى المانحين الديمقراطيين في واشنطن هذا الأسبوع، أقر الرئيس جو بايدن بأنه أجرى محادثات صعبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحملة العسكرية الإسرائيلية، وكيف تفقد إسرائيل الدعم الدولي، والحاجة إلى حل الدولتين بقيادة السلطة الفلسطينية.

وقال مسئولون أمريكيون لشبكة CNN إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء حول نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وأشاروا إلى أن الإدارة تتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأمريكية الصنع وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وأشاروا إلى ممارسة إسرائيل المتمثلة في دمج محامين عسكريين مع وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يحددون مسبقًا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.

ولكن بدلًا من إجراء تقييم مستقل لكل ضربة إسرائيلية تعتبرها الولايات المتحدة مثيرة للقلق أو غير متناسبة، تعتمد الولايات المتحدة على إسرائيل لتبرير الضربات بعد وقوعها، حسبما قال مسؤول أمريكي.

وبينما قال بايدن الشهر الماضي إن فرض شروط على المساعدات كان "فكرة جديرة بالاهتمام"، قال المسئول إن الرئيس يعتقد في نهاية المطاف أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها كانت أكثر فاعلية من التهديد بحجب الأسلحة.

تسليح إسرائيل

وقالت سي إن إن: وفي خطوة تؤكد مدى التزام الولايات المتحدة بتسليح إسرائيل، أحالت وزارة الخارجية إعلانا طارئا إلى المشرعين في وقت متأخر من ليلة الجمعة لبيع آلاف ذخائر الدبابات لإسرائيل، متجاوزة فترة العشرين يوما المعتادة التي تُمنح للجان الكونجرس.

وقال مصدر في الكونجرس لشبكة CNN إن وزارة الخارجية لم تقدم أي ضمانات للمشرعين بأن الإدارة ستراقب كيفية استخدام الذخائر، وكان بعض المشرعين الديمقراطيين غير راضين عن هذه الخطوة.