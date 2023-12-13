الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة

غزة
غزة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم: إن بلاده لن توافق على اتفاقيات التسوية في الشرق الأوسط، التي تمس بأمن إسرائيل ولا تنص على قيام دولة فلسطينية.

إقامة دولة فلسطينية 

وأشار إلى أنه "هناك قرارات عمرها 75 عامًا بالفعل، والتي بموجبها كان ينبغي إنشاء دولة فلسطين، الدولة العربية التي لم يقم أحد بإنشائها، إلى جانب دولة إسرائيل".

وأضاف لافروف: "إن المشكلة غير المحسومة المتمثلة في إنشاء دولة فلسطينية هي العامل الوحيد والرئيسي الذي يغذي التطرف في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع: "وبالحكم على الموقف الذي يتخذه الغرب الآن، يتبين أنه ليس لديه أي نية لإنشاء دولة فلسطينية.. الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، الذي يقتضيه القرار بإنشاء دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن إسرائيل، على الرغم من مناشدات روسيا وعدد من الدول الأخرى، تواصل "أنشطة بإنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

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115 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

 تدمير كتيبة الشجاعية

وسبق وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: "إنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لـ حماس بقصف من الجو".

وتابعت عن مصادرها في الجيش الإسرائيلي: "أن المعارك في الشجاعية دامية جدًا"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على كل مباني الشجاعية".

وأضافت: "أن كتائب القسام في الشجاعية تحظى بدعم من أحياء مجاورة".

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مخاوف من حدوث فيضانات فى إسرائيل وقطاع غزة (تقرير)

حملة اعتقالات واسعة 

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وكذلك في بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت وهدمت بناية سكنية بها أربع عائلات دون مبررات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 25 دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزما، وداهمت نحو 50 منزلًا على الأقل واستجوبت قاطنيها، واعتقلت عددًا منهم وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، وأطلقت سراح بعضهم وأبقت على آخرين.

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