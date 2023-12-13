الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"BBC": تصريحات بايدن المنتقدة لإسرائيل الأكثر قسوة منذ بدء حرب غزة

غزة
غزة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، في تقرير لها، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة المنتقدة لإسرائيل وقصفها العشوائي في  حرب غزة، تعتبر الأكثر قسوة حتى الآن منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

أقوى انتقاد من الرئيس الأمريكي لإسرائيل

وقالت "BBC" إن تصريحات بايدن الأخيرة، التي أدلى بها للمانحين في حفل لجمع التبرعات يوم الثلاثاء، تعتبر أقوى انتقاد له حتى الآن للقيادة الإسرائيلية.

وتابعت "BBC": ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطًا متزايدة، بما في ذلك من داخل حزبه الديمقراطي، لكبح الحملة العسكرية الإسرائيلية، وتتوافق تصريحاته مع النهج الأخير الذي اتبعته إدارته تجاه الحرب، حيث حث المسئولون إسرائيل على "وضع أولوية على حياة الإنسان"، وإعطاء تعليمات أكثر وضوحًا للسماح للناس بتجنب الصراع، كما أبدى كبار المسئولين الأمريكيين استياء متزايدًا من الرد العسكري الإسرائيلي.

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تفاصيل تصريحات بايدن 


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم العالمي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة، وبينما كرر أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على دعم الولايات المتحدة، فقد أصدر تحذيرًا مباشرًا لحكومتها.

وقال للمانحين في حملة إعادة انتخابه عام 2024: "أمن إسرائيل يمكن أن يعتمد على الولايات المتحدة، لكن في الوقت الحالي لديها أكثر من الولايات المتحدة. لديها الاتحاد الأوروبي، ولديها أوروبا ولديها معظم العالم"، وأضاف: "لكنهم بدأوا يفقدون هذا الدعم، بسبب القصف العشوائي الذي يحدث".

ومع ذلك، أضاف بايدن أنه "ليس هناك شك في الحاجة إلى مواجهة حماس"، وأن لإسرائيل "كل الحق" في القيام بذلك.

على نتنياهو تغيير حكومته وكذلك موقفه من حل الدولتين

وقال: إن على نتنياهو "تغيير" حكومته وكذلك موقفه من حل الدولتين، والذي كان كبار المسئولين الأمريكيين يروجون له باعتباره مسار ما بعد الحرب، وقال بايدن: "هذه هي الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل، هذه الحكومة في إسرائيل تجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة له إنهم لا يريدون حل الدولتين".

وفي حين أن كلمات بايدن كانت الأكثر فظاظة حتى الآن، إلا أن كبار المسئولين الأمريكيين أعربوا بشكل متزايد عن استيائهم من الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قبل أيام قليلة، إن هناك "فجوة" بين تعهدات السلطات الإسرائيلية بإنقاذ المدنيين في غزة والواقع على الأرض.

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