بضغوط أمريكية.. أكسيوس: إسرائيل تدرس فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال المزيد من المساعدات

قال مسئولون إسرائيليون كبار لموقع أكسيوس الأمريكي إن الحكومة الإسرائيلية على الأرجح ستعيد قريبًا فتح معبر كرم أبوسالم بين إسرائيل وجنوب غزة للسماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة.

معبر كرم أبوسالم

وقال الموقع الأمريكي: إذا أعادت إسرائيل فتح المعبر فسيمثل ذلك تحولًا كبيرًا في سياستها، التي تتمثل في رفض السماح لأي مساعدات بدخول غزة عبر أراضيها منذ هجوم 7 أكتوبر.

ووفقا للموقع الأمريكي: تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لإعادة فتح معبر كرم أبوسالم، المعروف أيضًا باسم كرم أبوسالم في غزة، الذي سيمكن من دخول أكثر من 300 شاحنة مساعدات يوميًا.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة CNN يوم الثلاثاء: "إن رفح لا تستطيع استيعاب كمية كافية من المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني التي تتزايد مع نزوح المزيد من النازحين"، وأضاف سوليفان أن هناك حاجة إلى القدرات التي يوفرها معبر كيرم شالوم "على أساس طارئ لتوزيع المزيد من الغذاء والماء والأدوية والضروريات على المدنيين الفلسطينيين".

ومن المتوقع أن يصل سوليفان إلى إسرائيل يوم الخميس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين إسرائيليين كبار آخرين.

أحد المطالب الأمريكية

وقال مسئولون إسرائيليون لأكسيوس: إن إعادة فتح المعبر هو أحد المطالب الأمريكية الرئيسية قبل زيارة سوليفان و

وقال مسئول إسرائيلي كبير: إن مجلس الوزراء الحربي يناقش الطلب الأمريكي بإعادة فتح المعبر، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وأضاف مسئول كبير ثانٍ: أن إسرائيل تدرك أن معبر رفح بين مصر وغزة لا يمكنه التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الماسة في غزة وأن قرار كيرم شالوم "من المرجح أن يصدر قريبًا"، وقال المسئول: "هذا ليس فعالا، الشاحنات تتكدس وهناك ضرورة حقيقية هنا ولا نريد أن يموت الناس بسبب أزمة إنسانية"، مضيفا أن إسرائيل ستنفصل عن غزة بعد الحرب، والآن، ليس أمامها خيار آخر سوى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع عبر إسرائيل.

وأكد المسئولون الإسرائيليون أن هذا يرجع أيضًا إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الدعم الأمريكي للعملية البرية الجارية في غزة.