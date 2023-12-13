الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" نوايا ومخطط إسرائيل من الضفة الغربية واتفاق أوسلو

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس وعضو بحركة فتح، إن الاحتلال خلال السنوات الماضية كان يستغل الضفة الغربية بشكل كبير، وبالتالي إضعاف السلطة بشكل كبير أيضًا، وكانت غزة بعيدة كل البعد عن المخطط الإسرائيلي، ولكن بعد 7 أكتوبر فقد عادت نفسها إلى المشهد.

وأكد أنه لا سلام دون أن يكون هناك إنهاء للصراع في الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن الاحتلال الذي يهاجم السلطة يستعد لأن يكون هناك انقضاض على الضفة الغربية.  

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل تحدثت أن اتفاق أوسلو كان خطأ لذلك رأينا أن من قتلوا يوم 7 أكتوبر بسبب اتفاق أوسلو، وبالتالي فهو يهاجم الاتفاقية بشكل عام، إلا أن مسؤولة حزب العمل كشفت نوايا نتنياهو مؤكدة أن ذلك مجرد محاولات بالهجوم على أوسلو والتغطية على فشله في هجمات 7 أكتوبر، وبالتأكيد طبعًا أن يهاجم نتنياهو اوسلو والسلطة ليتنصل منها، وما بقى من السلطة فقط هو التنسيق الأمني الذي لا زالت متمسكة به. 

مخطط نتنياهو ونواياه

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وفي السياق ذاته، كان قدد أوضح  الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتهديداته حول الاستعداد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تكشف  بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك استكمالًا للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

فيما أكد أن تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحديًا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، التي أعلنت رفضها إعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه.

وشدد على موقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي أكد فيه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

غزة الضفة الغربية القدس نتنياهو إسرائيل المحتل

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