الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

جريدة الدستور

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت فقد الدعم بسبب القصف العشوائي للمدنيين في غزة.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا بد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تغيير حكومته.

 

في سياق مختلف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

وأعلن نتنياهو عن رفضه مجددًا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة وقال في بيان إن غزة "لن تكون حماسستان ولا فتحستان". وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

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