الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 50 فلسطينيًا بينهم امرأتان من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، واعتقلت 50 فلسطينيًا بينهم سيدتان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن حملة الاعتقالات كانت في رام الله وبيت لحم والخليل ونابلس وطوباس وجنين.

4 شهداء فى عدوان همجى على جنين

في وقت سابق اليوم، استشهد أربعة شبان، وأصيب 3 آخرون بينهما صحفيان، جراء عدوان جنود الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، وسط دمار كبير في البنية التحتية.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة والمخيم برفقة عدة جرافات عسكرية من شارع جنين- الناصرة، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عددًا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، في تصريحات صحفية، إن الشبان الأربعة استشهدوا جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة للاحتلال، في حي السيباط من مدينة جنين.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قامت بإلقاء قنابل دخانية سامة في ساحة المستشفى، وحالت دون نقل أحد الشهداء.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفيات مدينة جنين ابن سينا، وجنين الحكومي، والرازي، ومنعت سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.

دمار هائل للبنية التحتية في المخيم

وشهدت المدينة ومخيمها دمارًا واسعًا في البنية التحتية، حيث دمرت قوات الاحتلال دوار الأسير الشهيد كمال أبووعر في حي الجابريات في جنين، ودوار الشهيد في حي البساتين، ودوار الشهداء في حي المراح في جنين، وقصفت منزلًا ومحلًا تجاريًا في مخيم جنين.

ودمرت قوات الاحتلال مولدات كهرباء في أحياء من جنين ومخيمها، وعدة صروح للشهداء في جنين، بالتوازي مع مداهماتها للمنازل خاصة حي البساتين، والحي الشرقي، وحي الدبوس، والمراح، وأبوظهير.

ولا تزال قوات القوات تمنع الطواقم الصحفية من التواجد في المناطق التي تشهد اقتحامات، وتغطية ما يدور هناك، وفقًا لـ"وفا".