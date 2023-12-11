رئيس الاتحاد الأوروبى: يجب اتخاذ إجراء بشأن عنف المستوطنين فى الضفة الغربية

تحدث جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن اقتراح بفرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسئولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت وكالة رويترز الأمريكية، إن بوريل لم يذكر تفاصيل، لكنه تحدث بعبارات عامة عن هدف العقوبات، قائلًا: "لقد حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والبدء في اتخاذ الإجراءات التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بأعمال العنف ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتقول الأمم المتحدة إن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت إلى أكثر من الضعف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لم يظهروا بعد الدعم بالإجماع الذي سيكون ضروريا لتمرير العقوبات، لكنه أكد أنه لم يقدم بعد اقتراحا رسميا.

وقال إن مسئولي الاتحاد الأوروبي سيضعون قائمة بالأشخاص المعروفين بشن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ثم سيقترح معاقبتهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.