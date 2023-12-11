الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يواصل اعتقال الأطفال والنساء والشباب بمدن الضفة الغربية

قوات الاحتلال بالضفة
قوات الاحتلال بالضفة الغربية تعتقل شابا فلسطينيا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ مداهمات غير آدمية لمنازل المواطنين قبل اعتقال أصحابها؛ حيث اعتقلت صباح اليوم الإثنين، نحو 15 فلسطينيا بينهم امرأتين وطفل، من بلدات قلقيلية وحجة والخليل ويعبد وكفردان وبيت لحم وأريحا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة بيت عوا جنوب غرب محافظة الخليل واعتقلت ستة مواطنين بينهم طفل 17 عاما، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي قلقيلية،  اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق المدينة، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، قبل أن تعتقل شابا بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق المحافظة، واندلعت مواجهات داخل المخيم ولم يبلغ عن إصابات.

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الاحتلال يحاصر بلدات فى الضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات واسعة

وأوضحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال قامت بأعمال تجريف للشوارع داخل المخيم، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم امرأة.

أما في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدتي يعبد وكفردان، بعد اقتحام البلدتين وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها، قبل أندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

مخيك الدهيشة

وفي بيت لحم،  اعتقلت قوات الاحتلال شابين من المدينة، بعد دهم منزلي ذويهما. كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت عدة منازل، واحتجزت عددا من المواطنين.

بالتزامن، اعتقلت قوات الاحتلال شابا وشابة من مدينة أريحا.وقال مدير نادي الأسير في المدينة للوكالة الفلسطينية،  عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت معتصم فراس عمرو (19 عاما)، وآية تيسير القواسمي (34 عاما)، عقب دهم منزلي عائلتيهما في حي كتف الواد بمدينة أريحا.

الاحتلال الضفة الغربية مداهمات اعتقال فلسطين

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