الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: جردنا المعتقلين من ملابسهم فى غزة للتأكد من أنهم غير مفخخين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن هناك قتالا ضاريا يدور في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "استهدفنا نقاطا عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان".

txt

لماذا تحفظت كندا وأمريكا على بنود قرار "الصحة العالمية" حول غزة

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الاحتلال عمدت إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين.

وأوضح أن صور المعتقلين الفلسطينيين التقطت في جباليا والشجاعية وبعضهم كان مسلحا واستسلم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هدفنا هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس وخصوصا الثلاثي السنوار والضيف وعيسى"، في إشارة إلي يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، محمد الضيف قائد أركان المقاومة في حركة حماس، والقيادي مروان عيسي.

txt

الاحتلال: القتال فى قطاع غزة يسير وفق مراحل

أبوعبيدة: مخططات الاحتلال فشلت.. والأسرى لن يخرجوا أحياءً دون تبادل

وسبق، وأكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، مساء اليوم، أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في شمال قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة له مساء اليوم، أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة وحركة حماس في غزة كلام للاستهلاك المحلي وإرضاء لجمهوره اليميني المتطرف.

أوضح أبو عبيدة أن العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ودعا أبو عبيدة مقاومة الشعب الفلسطيني وأحرار العالم وجماهير الأمة لمواصلة قض مضاجع الاحتلال ومن ورائه بالقتال والتظاهر والتحرك بكل أشكاله.

وأكد أبو عبيدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت شمالي قطاع غزة وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه.

وجدد أبو عبيدة تأكيده أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي، مشيرا إلى الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقية القسام وأن أحدا من محتجزي العدو لم ولن يخرج إلا بشروطها.

جيش الاحتلال جباليا قطاع غزة حزب الل حماس

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل

ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل