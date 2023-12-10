جيش الاحتلال: جردنا المعتقلين من ملابسهم فى غزة للتأكد من أنهم غير مفخخين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن هناك قتالا ضاريا يدور في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "استهدفنا نقاطا عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الاحتلال عمدت إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين.

وأوضح أن صور المعتقلين الفلسطينيين التقطت في جباليا والشجاعية وبعضهم كان مسلحا واستسلم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هدفنا هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس وخصوصا الثلاثي السنوار والضيف وعيسى"، في إشارة إلي يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، محمد الضيف قائد أركان المقاومة في حركة حماس، والقيادي مروان عيسي.

أبوعبيدة: مخططات الاحتلال فشلت.. والأسرى لن يخرجوا أحياءً دون تبادل

وسبق، وأكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، مساء اليوم، أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في شمال قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة له مساء اليوم، أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة وحركة حماس في غزة كلام للاستهلاك المحلي وإرضاء لجمهوره اليميني المتطرف.

أوضح أبو عبيدة أن العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ودعا أبو عبيدة مقاومة الشعب الفلسطيني وأحرار العالم وجماهير الأمة لمواصلة قض مضاجع الاحتلال ومن ورائه بالقتال والتظاهر والتحرك بكل أشكاله.

وأكد أبو عبيدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت شمالي قطاع غزة وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه.

وجدد أبو عبيدة تأكيده أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي، مشيرا إلى الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقية القسام وأن أحدا من محتجزي العدو لم ولن يخرج إلا بشروطها.