الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لماذا تحفظت كندا وأمريكا على بنود قرار "الصحة العالمية" حول غزة

غزة
غزة

تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، قرارا بشأن معالجة الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة، يدعو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق.

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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تبنت الدول الـ 34 الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بالإجماع قرارا يدعو إلى "المرور الفوري والمستدام ودون عوائق للإغاثة الإنسانية" إلى غزة.

بنود قرار الصحة العالمية بخصوص غزة

ويدعو القرار، الذي اقترحته أفغانستان والمغرب وقطر واليمن، إلى منح تصاريح الخروج للمرضى، والسعى إلى توفير وتجديد الأدوية والمعدات الطبية للسكان المدنيين، وتمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الحصول على العلاج الطبي.

كما أعربت المنظمة عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني و"الدمار واسع النطاق"، وحثت على توفير الحماية لجميع المدنيين.

دول تتحفظ بشأن القرار

ورغم الموافقة على القرار، أبدت بعض الدول تحفظات بشأن القرار، حيث قال ممثل الولايات المتحدة إن واشنطن وافقت على عدم معارضة الإجماع على النص لكن لديها "تحفظات كبيرة، ونأسف لعدم وجود توازن في القرار".

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وقالت كندا إنها تعتبر النص "حلا وسطا" كان من الممكن أن يذهب أبعد من ذلك باستخدام لغة إضافية تعترف بدور حماس في الصراع، مثل احتجازها رهائن و"استخدامها دروعا بشرية".

وقالت أستراليا إنها اعترضت على حقيقة أن القرار لم يشر بشكل محدد إلى 7 أكتوبر باعتبارها كانت "العامل المحفز للوضع المدمر الحالي".

غزة منظمة الصحة العالمية الوضع الصحي في غزة أمريكا كندا

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