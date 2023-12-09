السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة.. أستاذ العلوم السياسية يوضح

إطلاق النار
إطلاق النار

أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والخبير الاستراتيجي بجامعة القاهرة، أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من اتخاذ قرار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة بسبب تباين المواقف بين الدول الكبرى.

وقال فهمي، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اعتبارات سياسية واستراتيجية تحكم علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول الأوروبية، وهذا يؤدي إلى ازدواجية في تطبيق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن مجلس الأمن سبق وأن فشل في إصدار قرار مماثل في حالات سابقة، رغم المبادرات التي قدمتها بعض الدول مثل الإمارات العربية والبرازيل وغيرها.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة حاول تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنحه صلاحية التدخل في حالات تهدد السلم والأمن الدوليين، ولكن هذا يتطلب تأييد وتصويت مجلس الأمن، وهو ما لم يحدث.

واختتم قائلًا إن عدم وجود قرار دولي يوقف العدوان يعطي إسرائيل مجالًا لمواصلة القصف والتصعيد، بالاعتماد على الدعم الأمريكي.

غزة العدوان الإسرائيلى القاهرة الإخبارية الإمارات ميثاق الامم المتحدة القصف الدعم الأمريكي إسرائيل

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