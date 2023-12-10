أبوعبيدة: مخططات الاحتلال فشلت.. والأسرى لن يخرجوا أحياءً دون تبادل

أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، قبل قليل، أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في شمال قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة له مساء اليوم، أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة وحركة حماس في غزة كلام للاستهلاك المحلي وإرضاء لجمهوره اليميني المتطرف.

وأوضح أبو عبيدة أن العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة الغربية المحتلة.

أبو عبيدة: الاحتلال سيفشل أكثر كلما استمر عدوانه

ودعا أبو عبيدة مقاومة الشعب الفلسطيني وأحرار العالم وجماهير الأمة لمواصلة قض مضاجع الاحتلال ومن ورائه بالقتال والتظاهر والتحرك بكل أشكاله.

وأكد أبو عبيدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت شمالي قطاع غزة وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه.

وجدد أبو عبيدة تأكيده أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي، مشيرا إلى الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقية القسام وأن أحدا من محتجزي العدو لم ولن يخرج إلا بشروطها.

وتابع: "نقول لجمهور العدو وقيادته لا العدو ولا قيادته ولا كل داعميهم يستطيعون أن يأخذوا المحتجزين أحياء دون تبادل ونزولًا لشروط المقاومة".

وأكد الاستمرار في مواصلة قتال قوات الاحتلال مهما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع.

وأوضح أبو عبيدة أن قوات الاحتلال تلقت ضربات القسام في عملية القدس قبل أيام، مشددا على أن القادم أدهى وأعظم، حيث قال: “لا يزال الآلاف من مجاهدينا بانتظار دورهم في القتال ولا خيار أمامهم سوى قتال العدو في كل شارع وزقاق وحي”.

وأشار إلى أن قوات القسام هاجمت قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد، متابعا "وأجهزنا عليهم من مسافة صفر، قتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق، موضحًا أنه تم قتل 10 جنود إسرائيليين فقط في الفالوجا.