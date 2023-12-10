الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: إسرائيل تمهد لطرد سكان غزة بشكل جماعى إلى مصر

الأونروا
الأونروا

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم، أن إسرائيل تمهد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيًا إلى مصر عبر الحدود.

ولفت لازاريني في مقال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.

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وشدد لازاريني على أن الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسرًا من القطاع.

وأضاف مفوض الأونروا أن التطورات التي تشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون هناك أو يتم توطينهم في مكان آخر.

الأونروا: المرحلة المقبلة تتمثل في إجبار المدنيين علي مغادرة خان يونس قرب الحدود

ورأى أن الدمار واسع النطاق في شمال قطاع غزة وما نتج عنه من عمليات نزوح مرحلة أولى من هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية تتمثل في إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبًا بالقرب من الحدود.

وتابع: "إذا استمر هذا المسار فإنه سيؤدي إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل النكبة الثانية، فلن تكون غزة أرضًا للفلسطينيين بعد الآن"، في إشارة إلى النكبة الفلسطينية عندما تم تهجير ونزوح 760 ألف فلسطيني إبان قيام دولة إسرائيل في العام 1948.

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سبق، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأحد، إن القطاع الصحي في غزة يواجه تداعيات "كارثية" بسبب الحرب الإسرائيلية، في حين أكد مسئول أممي أن نصف سكان غزة يتضورون جوعًا، و9 من كل 10 لا يأكلون يوميًا.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة مخصصة للبحث في تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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