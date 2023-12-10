الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هنا غزة".. نصوص أدبية كتبت أثناء القصف الاسرائيلي لغزة بصوت حنان مطاوع

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حرصت الفنانة حنان مطاوع تسجيل كلمات شعر “هنا غزة” وهى نصوص أدبية كتبت اثناء القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة للشاعر الفلسطيني يوسف القدرة، وذلك يوم 24 أكتوبر الماضي.

وأعربت حنان مطاوع في تصريح للدستور عن حزنها واستياءها لما يحدث في غزة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم، واصفة ما يحدث من قصف بمجازر حرب، ومجردة من المشاعر الانسانية، متمنية النصر لأهل فلسطين.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WYfd4R7igutwqhsUJa8dxDzyT3rXZLzGGzBmAmXHxdLsZL4d64gVwtziZfZqohdml&id=100000716991048&mibextid=Nif5oz

 

صوت وصورة

من جهة أخرى، حققت حنان مطاوع نجاح جماهيري كبير خلال الفترة الماضية من خلال مسلسل “صوت وصورة” الذي تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل أثناء عرضه.

واحتفلت حنان مطاوع بانتهاء حلقات "صوت وصورة" وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "خلصت حدوتة رضوى.. خلصت بمشاكلها وحلوها ومرها وأيامها الصعبة، خلصت وعرفتنا إن الزمن اللي احنا فيه دلوقتي لا تصدق اللي بتسمعه ولا حتى اللي بتشوفه، وإن لولا محنتها كانت فضلت مكملة مع راجل سلبي وتديله من عمرها أكتر ومكانتش اكتشفت نفسها ولا قابلت الأحسن.. لازم تتعلمي من رضوى إنك ما تسمحيش لحد يتخطى حدوده ولا تتجاهلي اللي بيتقال ولا تثقي في حد ثقة مفرطة".

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،  باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

حنان مطاوع هنا غزة نصوص أدبية القصف الإسرائيلى غزة مطاوع

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