الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

دمار غزة
دمار غزة

تجري حربان في غزة الآن تلك التي يراقبها الشعب الإسرائيلي والأخرى التي يراقبها بقية العالم، فكل مساء، يجلس مواطنو دولة الاحتلال الإسرائيلي لمشاهدة برامجهم الإخبارية التلفزيونية في أوقات الذروة ليروا ما حدث في ذلك اليوم من الحرب، ويكون النمط نفسه هو تقريبًا كل يوم، حيث تتضمن النشرات الإسرائيلية جنود يسيرون في شوارع غزة ليلة بعد ليلة؛ الدبابات الإسرائيلية تمر عبر الحقول في غزة؛ مقابلات مع عائلات المحتجزين لدى حماس في 7 أكتوبر؛ تحديث للتقدم العسكري من قبل الأدميرال الإسرائيلي دانييل هاجاري.

كيف ضللت الحكومة الإسرائيلية شعبها بشأن حرب غزة؟

وبحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأسترالية، فإنه نادرًا ما تكون هناك صورة للفلسطينيين في النشرات الإسرائيلية، وإذا توافرت تكون لأحد عناصر حركة حماس، فالفلسطينيون الذين يتم تصويرهم في التليفزيون هم إرهابيون، وليسوا ضحايا مدنيين.

وتابعت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية بأكملها، وليس التليفزيون فقط وحتى الصحف  باستثناء صحيفة هآرتس لديها تقريبًا نفس التغطية، حتى وسائل التواصل الاجتماعي داخل إسرائيل توفر فقط المواد التي ترغب الحكومة في الترويج لها.

txt

حماس تشيد بدعوة الإضراب العالمي رفضا للفيتو الأمريكي والإبادة الجماعية في غزة

وأضافت أن هذا يعني أن النسبة الأكبر من الإسرائيليين لا يرون صور النساء والأطفال الفلسطينيين أو تدمير البنية التحتية لقطاع غزة لدرجة يستحيل معها إعادة الإعمار، فنادرًا ما يرون طفلًا محاصرًا تحت الأنقاض، أو أمًا تحمل طفلها الميت، إنهم لا يرون الأطفال الذين يصرخون، أو الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون فتح أعينهم.

وأشارت إلى أن الإسرائيليين يراقبون حربًا معقمة، فهم لا يشاهدون نفس الحرب مثل أي شخص آخر في العالم، فهم في حيرة من أمرهم بسبب عدم ارتياح العالم بشكل متزايد إزاء ارتفاع معدل الوفيات بين المدنيين.

وأوضحت أن تحكم الحكومة الإسرائيلية في وسائل الإعلام يكشف السر وراء تفكير الشعب الإسرائيلي في هذه الحرب بشكل مختلف تمامًا عن معظم دول العالم، إنهم لا يستطيعون رؤية الصورة الكاملة لمأساة هذه الحرب، والأعداد الهائلة من الضحايا والمصابين، فنادرًا ما قتلت أي دولة هذا العدد من النساء والأطفال بالسرعة التي تقوم بها إسرائيل اليوم.

وتابعت أن الإسرائيليين يعيشون في فقاعة من الأخبار المعقمة التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية دقيقة في غزة.

txt

مصر بعد حرب غزة

الإسرائيلي غزة المعقمة الحرب النشرات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي